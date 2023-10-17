Визит Байдена в Израиль не повлияет на наземную операцию в Газе - представитель ЦАХАЛ

10:36 17 октября Киев, Украина

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что военные не ожидают, что визит президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября задержит или усложнит наземную операцию в Газе.
 
Об этом пишет издание The Times of Israel.
"Я думаю, что президент также сказал, что "Хамас должен быть уничтожен", и это именно наша военная цель", - сказал подполковник Джонатан Конрикус в интервью CNN.
Как пишет издание, визит Байдена в военное время станет демонстрацией безоговорочной поддержки Вашингтоном Иерусалима после нападения ХАМАС 7 октября.

Байден станет первым главой государства, посетившего Израиль с момента начала конфликта. На прошлой неделе он выступил с речью, в которой осудил нападение ХАМАС.

Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября.