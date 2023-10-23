Виртуальная встреча Байдена с лидерами G7: способы обеспечения мира на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден провел виртуальную встречу с лидерами Германии, Франции, Соединенного Королевства, Канады и Италии для обсуждения войны Израиля и ХАМАС.
Согласно информации, опубликованной агентством Reuters в воскресенье, 22 октября, политики обсудили меры по предотвращению распространения военного конфликта на соседние регионы Ближнего Востока. В ходе встречи были обсуждены способы обеспечения мира и стабильности.
После звонка с представителями Группы Семи (G7), президент Байден провел разговор с Папой Римским. В ходе этой беседы они обсудили "необходимость предотвратить эскалацию в регионе и работать над прочным миром на Ближнем Востоке".
Президент Байден также обратился с звонком к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы обсудить войну на Ближнем Востоке.
Последний раз президент США созывал G7 после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Согласно информации, опубликованной агентством Reuters в воскресенье, 22 октября, политики обсудили меры по предотвращению распространения военного конфликта на соседние регионы Ближнего Востока. В ходе встречи были обсуждены способы обеспечения мира и стабильности.
После звонка с представителями Группы Семи (G7), президент Байден провел разговор с Папой Римским. В ходе этой беседы они обсудили "необходимость предотвратить эскалацию в регионе и работать над прочным миром на Ближнем Востоке".
Президент Байден также обратился с звонком к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы обсудить войну на Ближнем Востоке.
Последний раз президент США созывал G7 после полномасштабного вторжения россии в Украину.
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