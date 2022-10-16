Виктора Орбана уличили во лжи и обвинили за опасную поддержку путина

13:24 16 октября Киев, Украина

Мэр венгерской столицы города Будапешта Гергей Корачонь в субботу, 15 октября, подверг резкой критике правительство Венгрии и его главу Виктора Орбана. Он обвинил премьер-министра страны, которого называют другом путина, во лжи о пользе покупки газа у россии. Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице мэра Будапешта.

Гергей Корачонь заявил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.

"То, что случалось много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, не только - хотя этого было бы достаточно - морально неоправданно, но и экономически вредно. Потому что дешевый российский газ - это ложь", - говорится в сообщении.

Он отметил, что договоренности Орбана с путиным только вредят стране и не приносят пользы венграм.

"Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи лишь обогащают путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была урезана по долгосрочному контракту на закупку газа, заключенному летом прошлого года, не имеющему никакого отношения ни к войне, ни к санкциям, ни в коем случае не относящимся к торговле газом. Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику, проводимую правительством. Мы должны выйти из тени путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой,", - подчеркнул Корачонь.

Он добавил, что венгры должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости.