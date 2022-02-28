Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер

11:31 05 Октябрь Киев, Украина

В Бельгийское правительство, на должность вице-премьер министра назначена 57-летняя женщина-трансгендер, это первый случай за всю историю ЕС.

"Открытый трансгендер Петра Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации", - говорится в сообщении.

Как отметила Де Суттер на своей странице в Тwitter, она гордится, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС "гендерная принадлежность не является проблемой". Политик также выразила надежду, что ее назначение станет примером для стран, где ситуация остается иной.



Петра Де Суттер - что о ней известно

По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета.

В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей движения ЛГБТ, но постоянно подчеркивала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее гендерной принадлежностью.

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С 2019 года является членом Европейского парламента