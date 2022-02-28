Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер

В Бельгийское правительство, на должность вице-премьер министра назначена 57-летняя женщина-трансгендер, это первый случай за всю историю ЕС.
Как отметила Де Суттер на своей странице в Тwitter, она гордится, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС "гендерная принадлежность не является проблемой". Политик также выразила надежду, что ее назначение станет примером для стран, где ситуация остается иной.
Петра Де Суттер - что о ней известно
Петра Де Суттер - что о ней известно
- По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета.
- В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей движения ЛГБТ, но постоянно подчеркивала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее гендерной принадлежностью.
- В 40 лет она решила полностью стать женщиной
- С 2019 года является членом Европейского парламента
Новое правительство Бельгии приняло присягу перед королем Филиппом 1 октября и стало первым полноценным федеральным кабинетом за последние два года. Перед этим Бельгия установила новый мировой рекорд жизни без полноценного правительства - 653 дня.
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