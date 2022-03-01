Ветровая энергетика Великобритании. Развитие семимильными шагами

Лондон планирует выделить 160 млн фунтов (около $206 млн) на переоснащение инфраструктуры портов и прибрежных регионов, где существует потенциал для развития морской ветровой энергетики. Об этом сообщает Engineer.
Ожидается, что к 2030 субсидии правительства приведут к появлению около 2000 рабочих мест для строительных профессий и поддержат напрямую или косвенно до 60 000 рабочих мест в портах, на фабриках и у поставщиков.
Далее планы правительства включают увеличение объема выработки возобновляемой энергии к следующему аукциону, который начнется в конце 2021. Также власть намерена создать новые рабочие места в сфере производства компонентов для морской ветроэнергетики.
“Наши моря обладают огромным потенциалом по обеспечению наших домов и населенных пунктов дешевой зеленой энергией, и мы уже лидируем в использовании ее преимуществ, - заявил Джонсон. - Теперь, когда мы стали „строить лучше“, мы должны строить зеленее. Так что мы ставим перед страной амбициозные планы и инвестируем в ветровую энергию для ускорения прогресса к нулевой эмиссии в 2050 году”.
Также, в Великобритании планируют обратить большее внимание и на другие виды энергии: геотермальную, солнечную, гидроэнергию, биомассу, производство водорода, а также улучшать стандарты строительства зданий.
Ожидается, что к 2030 субсидии правительства приведут к появлению около 2000 рабочих мест для строительных профессий и поддержат напрямую или косвенно до 60 000 рабочих мест в портах, на фабриках и у поставщиков.
Далее планы правительства включают увеличение объема выработки возобновляемой энергии к следующему аукциону, который начнется в конце 2021. Также власть намерена создать новые рабочие места в сфере производства компонентов для морской ветроэнергетики.
“Наши моря обладают огромным потенциалом по обеспечению наших домов и населенных пунктов дешевой зеленой энергией, и мы уже лидируем в использовании ее преимуществ, - заявил Джонсон. - Теперь, когда мы стали „строить лучше“, мы должны строить зеленее. Так что мы ставим перед страной амбициозные планы и инвестируем в ветровую энергию для ускорения прогресса к нулевой эмиссии в 2050 году”.
Также, в Великобритании планируют обратить большее внимание и на другие виды энергии: геотермальную, солнечную, гидроэнергию, биомассу, производство водорода, а также улучшать стандарты строительства зданий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии