Весь мир следил за спасением маленького Райана из 32-метрового колодца

Почти пять дней весь мир, прильнув к экранам, следил за операцией по спасению маленького мальчика из Марокко. Несчастье произошло 1 февраля. Играя на улице, пятилетний мальчик упал в 32-метровый колодец.
Когда Райана обнаружили в узком колодце, туда спустили камеру, которая показала, что ребенок жив, но травмирован. Спуститься за мальчиком в этот очень узкий колодец было невозможно, поэтому ребенку спустили воду для питья и трубку с кислородом для дыхания.
Чтобы добраться до ребенка, спасатели начали рыть параллельную яму, чтобы потом пробиться в колодец. Спасательные работы не прекращались ни на миг. В них участвовали десятки человек, от горноспасателей до врачей. Были задействованы службы гражданской обороны и ЧС.
Сотни людей присутствовали на месте. А в Twitter стал самым популярным хэштег #SaveRayan (Сохранить Райана).
Спасателям удалось достать Райана из колодца живым. Но несмотря на срочную медицинскую помощь, которая была оказана ребенку, он умер от травмы головы, полученной при падении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии