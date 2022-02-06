Весь мир следил за спасением маленького Райана из 32-метрового колодца

12:03 06 Февраль Киев, Украина

Почти пять дней весь мир, прильнув к экранам, следил за операцией по спасению маленького мальчика из Марокко. Несчастье произошло 1 февраля. Играя на улице, пятилетний мальчик упал в 32-метровый колодец.

Когда Райана обнаружили в узком колодце, туда спустили камеру, которая показала, что ребенок жив, но травмирован. Спуститься за мальчиком в этот очень узкий колодец было невозможно, поэтому ребенку спустили воду для питья и трубку с кислородом для дыхания.

Чтобы добраться до ребенка, спасатели начали рыть параллельную яму, чтобы потом пробиться в колодец. Спасательные работы не прекращались ни на миг. В них участвовали десятки человек, от горноспасателей до врачей. Были задействованы службы гражданской обороны и ЧС.

Сотни людей присутствовали на месте. А в Twitter стал самым популярным хэштег #SaveRayan (Сохранить Райана).

Спасателям удалось достать Райана из колодца живым. Но несмотря на срочную медицинскую помощь, которая была оказана ребенку, он умер от травмы головы, полученной при падении.