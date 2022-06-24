Верховный суд США отменил постановление, легализовавшее аборты в стране

Верховный суд США, рассматривая дело "Доббс против женской организации здравоохранения Джексона", отменил решение по делу "Роу против Вейда" от 1973 года, признавшее конституционным право на аборт.
Об этом говорится в постановлении суда.
Верховный суд США, рассматривая в 1973 году дело Роу против Вейда, постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Под жизнеспособностью подразумевается автономность, “способность существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке”.
Решение Верховного суда, которое фактически отменяет право на аборт, было принято по делу, касающемуся штата Миссисипи, где хотят восстановить закон о запрете абортов после 15 недель беременности. Закон там заблокировал суд низшей инстанции.
Как отмечает BBC, суд вынес решение в пользу штата большинством голосов – шестью против трех.
Информация о том, что Верховный суд США планирует вынести именно такое решение, появилась в мае. Эксперты указывали, что половина штатов сильно ограничит или полностью запретит аборты, что повлияет на жизнь 36 миллионов женщин репродуктивного возраста.
В то же время, губернаторы-демократы нескольких штатов, включая Калифорнию, Нью-Мексико и Мичиган, объявили о планах закрепить права на аборт в своих конституциях.
Начиная с 2019 года ряд американских штатов принял законы, которыми ограничили право женщин на аборт. Один из самых жестких приняли сенаторы штата Алабама. Прерывание беременности в штате согласно документу считается преступлением на любом сроке. В Техасе, например, аборты запретили проводить после шести недель беременности.
Напомним, что доступ к абортам является одним из важных элементов обеспечения права на защиту репродуктивного здоровья женщины, а потому Всемирная организация здравоохранения настаивает, что государства должны гарантировать доступ к безопасной помощи по прерыванию беременности для каждой нуждающейся женщины.
Об этом говорится в постановлении суда.
Верховный суд США, рассматривая в 1973 году дело Роу против Вейда, постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Под жизнеспособностью подразумевается автономность, “способность существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке”.
Решение Верховного суда, которое фактически отменяет право на аборт, было принято по делу, касающемуся штата Миссисипи, где хотят восстановить закон о запрете абортов после 15 недель беременности. Закон там заблокировал суд низшей инстанции.
Как отмечает BBC, суд вынес решение в пользу штата большинством голосов – шестью против трех.
Информация о том, что Верховный суд США планирует вынести именно такое решение, появилась в мае. Эксперты указывали, что половина штатов сильно ограничит или полностью запретит аборты, что повлияет на жизнь 36 миллионов женщин репродуктивного возраста.
В то же время, губернаторы-демократы нескольких штатов, включая Калифорнию, Нью-Мексико и Мичиган, объявили о планах закрепить права на аборт в своих конституциях.
Начиная с 2019 года ряд американских штатов принял законы, которыми ограничили право женщин на аборт. Один из самых жестких приняли сенаторы штата Алабама. Прерывание беременности в штате согласно документу считается преступлением на любом сроке. В Техасе, например, аборты запретили проводить после шести недель беременности.
Напомним, что доступ к абортам является одним из важных элементов обеспечения права на защиту репродуктивного здоровья женщины, а потому Всемирная организация здравоохранения настаивает, что государства должны гарантировать доступ к безопасной помощи по прерыванию беременности для каждой нуждающейся женщины.
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