Верховный лидер Ирана раскритиковал мир между Израилем и ОАЭ

19:06 01 Сентябрь Киев, Украина

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предали исламский мир и палестинцев, заключив соглашение о нормализации отношений с Израилем, считает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По мнению Хаменеи, предательство ОАЭ продлится недолго, но об этом клейме будут помнить всегда, поскольку они “позволили сионистскому режиму закрепиться в регионе и забыли о Палестине”.



Верховный лидер Ирана выразил надежду, что “эмиратцы проснутся и компенсируют то, что они сделали”.





