Венгрия запретила посещать выставку World Press Photo подросткам из-за фото с ЛГБТ

В Венгрии запретили посещение выставки World Press Photo в Будапеште для лиц моложе 18 лет из-за наличия фотографий, изображающих пожилых филиппинцев, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, сообщает AP.
Набор из пяти фотографий, созданных филиппинской фотожурналисткой Ханной Рейес Моралес, вызвал недовольство ультраправых депутатов, которые обратились с жалобой в министерство культуры Венгрии. Ведомство утверждает, что эти снимки нарушают закон Венгрии о запрете "демонстрации и пропаганды" гомосексуальности среди несовершеннолетних.
Теперь даже при согласии родителей лица младше 18 лет не могут посещать выставку. Фотографии Ханны Рейес Моралес документируют жизнь пожилых ЛГБТ-людей на Филиппинах, включая изображения мужчин в платьях и макияже.
Ежегодно более 4 миллионов посетителей со всего мира, включая студентов, посещают престижную всемирную фотовыставку в Национальном музее Венгрии в Будапеште. Эта выставка призвана продемонстрировать выдающуюся фотожурналистику и осветить визуально важные события для глобальной аудитории.
Исполнительный директор World Press Photo Джоумана Эль Зейн Хоури выразила беспокойство по поводу того, что выбор фотографий стал объектом внимания правительства Венгрии. Это первый случай цензуры выставки в странах Европы, согласно Хоури.
Набор из пяти фотографий, созданных филиппинской фотожурналисткой Ханной Рейес Моралес, вызвал недовольство ультраправых депутатов, которые обратились с жалобой в министерство культуры Венгрии. Ведомство утверждает, что эти снимки нарушают закон Венгрии о запрете "демонстрации и пропаганды" гомосексуальности среди несовершеннолетних.
Теперь даже при согласии родителей лица младше 18 лет не могут посещать выставку. Фотографии Ханны Рейес Моралес документируют жизнь пожилых ЛГБТ-людей на Филиппинах, включая изображения мужчин в платьях и макияже.
Ежегодно более 4 миллионов посетителей со всего мира, включая студентов, посещают престижную всемирную фотовыставку в Национальном музее Венгрии в Будапеште. Эта выставка призвана продемонстрировать выдающуюся фотожурналистику и осветить визуально важные события для глобальной аудитории.
Исполнительный директор World Press Photo Джоумана Эль Зейн Хоури выразила беспокойство по поводу того, что выбор фотографий стал объектом внимания правительства Венгрии. Это первый случай цензуры выставки в странах Европы, согласно Хоури.
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