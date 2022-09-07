Венгрия согласилась полгода не блокировать санкции против рф - СМИ

Венгрия согласилась временно не блокировать продление санкций ЕС против россии, но планирует вынести свои условия на обсуждение через полгода.
Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте в среду, 7 сентября.
Напомним, Венгрия требовала исключить из "черного" списка трех российских олигархов - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В противном случае, она угрожала заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против рф.
Венгрия также просила сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками рф, которые в настоящее время находятся под санкциями.
Венгрия также не поддерживает введение визовых ограничений для россиян и не поддерживает расширение санкций в отношении рф.
Венгрия также просила сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками рф, которые в настоящее время находятся под санкциями.
Венгрия также не поддерживает введение визовых ограничений для россиян и не поддерживает расширение санкций в отношении рф.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии