Венгрия согласилась полгода не блокировать санкции против рф - СМИ

18:55 07 сентября Киев, Украина

Венгрия согласилась временно не блокировать продление санкций ЕС против россии, но планирует вынести свои условия на обсуждение через полгода.

 
Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте в среду, 7 сентября.
 
"Венгрия только что сообщила представителям ЕС, что они согласятся продлить санкции на шесть месяцев, но вынесут этот вопрос в рабочие группы и когда состоится следующий пересмотр (продолжение санкций ЕС, - ред.) в марте (2023 года, - ред.)", - рассказал он.
 
Напомним, Венгрия требовала исключить из "черного" списка трех российских олигархов - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В противном случае, она угрожала заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против рф.

Венгрия также просила сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками рф, которые в настоящее время находятся под санкциями.

Венгрия также не поддерживает введение визовых ограничений для россиян и не поддерживает расширение санкций в отношении рф.