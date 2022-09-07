Венгрия согласилась полгода не блокировать санкции против рф - СМИ

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте в среду, 7 сентября.

"Венгрия только что сообщила представителям ЕС, что они согласятся продлить санкции на шесть месяцев, но вынесут этот вопрос в рабочие группы и когда состоится следующий пересмотр (продолжение санкций ЕС, - ред.) в марте (2023 года, - ред.)", - рассказал он.