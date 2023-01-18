Венгрия снова пытается вывести российских олигархов из-под санкций

10:07 18 января Киев, Украина

Будапешт в очередной раз потребовал исключить 9 человек, среди которых российские олигархи , из санкционного списка Евросоюза.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Венгрия требует исключить из списка приближенных к путину олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Венгрия уже пыталась вывести эту троицу из под санкций в сентябре, но отступила после политического давления.



Теперь Венгрия также стремится исключить сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, его сына Никита Мазепина, а также российских олигархов Григория Березкина и Вячеслава Кантор.



Официальный журнал ЕС называет Усманова прокремлевским олигархом с особо тесными связями с президентом россии владимиром путиным. Его называют одним из "любимых олигархов путина" и рассматривают как посредника в решении бизнес-вопросов президента.

Авен является одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с владимиром путиным в кремле. Он не действует независимо от президента.



Рашников был добавлен в список в марте, и Брюссель назвал его ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). ММК — один из крупнейших налогоплательщиков россии.



Мазепин, который является владельцем и генеральным директором компании по производству минеральных удобрений «Уралхим», по данным ЕС, является членом ближайшего окружения владимира путина и одним из ведущих бизнесменов, работающих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства россии.



Его сын-гонщик Никита Мазепин до введения санкций ЕС в марте был членом команды Haas Formula 1 Team и был включен в список из-за его тесной связи с отцом.



Кантор, попавший под санкции в апреле, возглавляет Группу «Акрон» — одного из крупнейших в россии производителей удобрений. По данным Брюсселя, Кантор неоднократно открыто заявлял о своей поддержке и дружбе с президентом путиным и поддерживает хорошие отношения с кремлем.



Березкин в официальном журнале ЕС упоминался как ведущий российский бизнесмен и считается приспешником президента владимира путина.