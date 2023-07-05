Венгрия продолжит блокировать финпомощь ЕС для Украины из-за банка OTP

09:01 05 июля Киев, Украина





Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил такую позицию в ходе брифинга. Венгрия заявила о намерении продолжать блокировать финансы Евросоюза на военную помощь для Украины, если Киев не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров конфликта.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил такую позицию в ходе брифинга.

"Мы ясно декларируем: до тех пор, пока OTP не будет исключен из списка, Венгрия не будет поддерживать финансирование внутри ЕС, направленное на поставки вооружений в Украину", - заявил Сийярто.



Он подчеркнул, что это относится не только к уже заблокированной сумме в размере 500 миллионов евро, но и к любым будущим предложениям о помощи Украине.



Министр иностранных дел Венгрии отметил, что аргументы Киева в пользу включения банка в список являются "смехотворными" и что сама финансовая организация контролирует, чтобы ее присутствие в банковском секторе россии не превышало 0,1%.