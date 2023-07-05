Венгрия продолжит блокировать финпомощь ЕС для Украины из-за банка OTP

09:01 05 июля Киев, Украина

Венгрия заявила о намерении продолжать блокировать финансы Евросоюза на военную помощь для Украины, если Киев не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров конфликта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил такую позицию в ходе брифинга.
 
"Мы ясно декларируем: до тех пор, пока OTP не будет исключен из списка, Венгрия не будет поддерживать финансирование внутри ЕС, направленное на поставки вооружений в Украину", - заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что это относится не только к уже заблокированной сумме в размере 500 миллионов евро, но и к любым будущим предложениям о помощи Украине.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что аргументы Киева в пользу включения банка в список являются "смехотворными" и что сама финансовая организация контролирует, чтобы ее присутствие в банковском секторе россии не превышало 0,1%.