Венгрия получила исключение из запланированного ограничения цены на газ в ЕС

12:05 21 октября Киев, Украина





Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На саммите ЕС была достигнута договоренность о том, что любые ограничения цены на газ не будут применяться к долгосрочным соглашениям.Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы договорились, что даже если в Европе будет предел цен на газ, это не повлияет на те долгосрочные контракты, без которых поставки газа Венгрии были бы невозможны уже через несколько дней. Другими словами, мы освобождены от ограничений цен на газ, поэтому это не ставит под угрозу безопасное газоснабжение Венгрии", - написал он на своей странице в Facebook.



Он также заявил, что даже если в Европе будет совместная закупка газа, то для Венгрии она не будет обязательной.