Венгрия освободила более 1400 иностранных заключенных

Венгрия освободила более 1400 иностранцев, осужденных за торговлю людьми. Европейская комиссия начала судебный процесс против этого решения.
Об этом сообщает издание Al Jazeera.
Пенитенциарная служба Венгрии сообщила, что освободила 1468 задержанных иностранных граждан, осужденных за торговлю людьми. В апреле власти страны объявили, что отпустят иностранных контрабандистов и дадут им три дня, чтобы покинуть территорию государства.
Правительство обосновало свое решение переполненными тюрьмами, где осуждены граждане из 73 стран. Они составляют высокие затраты для налогоплательщиков. В мае Будапешт освободил 777 контрабандистов, преимущественно граждан Румынии, Украины и Сербии.
Руководство Европейского Союза заявило, что нет системы контроля за тем, будут ли торговцы людьми отбывать наказание в своих странах. Соседняя Австрия возмущена шагом Венгрии. Она усилила свои границы с Будапештом в мае, опасаясь поступления заключенных.
Беженцы и мигранты могут легко перемещаться из Венгрии через европейскую Шенгенскую зону в более богатые страны ЕС, такие как Австрия или Германия.
Об этом сообщает издание Al Jazeera.
Пенитенциарная служба Венгрии сообщила, что освободила 1468 задержанных иностранных граждан, осужденных за торговлю людьми. В апреле власти страны объявили, что отпустят иностранных контрабандистов и дадут им три дня, чтобы покинуть территорию государства.
Правительство обосновало свое решение переполненными тюрьмами, где осуждены граждане из 73 стран. Они составляют высокие затраты для налогоплательщиков. В мае Будапешт освободил 777 контрабандистов, преимущественно граждан Румынии, Украины и Сербии.
Руководство Европейского Союза заявило, что нет системы контроля за тем, будут ли торговцы людьми отбывать наказание в своих странах. Соседняя Австрия возмущена шагом Венгрии. Она усилила свои границы с Будапештом в мае, опасаясь поступления заключенных.
Беженцы и мигранты могут легко перемещаться из Венгрии через европейскую Шенгенскую зону в более богатые страны ЕС, такие как Австрия или Германия.
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