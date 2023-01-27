Венгрия не поддерживает какие-либо санкции ЕС против российской ядерной энергетики — Орбан

14:29 27 января Киев, Украина

Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против россии, касающиеся ядерной энергетики, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на государственном радио, цитирует его слова Reuters.

"Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", – сказал Орбан.

Венгрия, которая является членом Евросоюза, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении россии из-за ее вторжения в Украину, заявляя, что они не смогли существенно ослабить россию. Власти Венгрии утверждают, что наложенные на россию европейскими странами ограничения наоборот рискуют уничтожить экономику ЕС.



18 января 2023 Украина призвала 27 стран-членов Евросоюза включить российскую госкомпанию "Росатом" в санкционный список. Но Венгрия, сотрудничающая с россией в области атомной энергетики, заблокировала это предложение.



Сотрудничество Будапешта и москвы в ядерной энергетике

В 2014 году "Росатом" и Венгрия заключили соглашение о строительстве в стране двух новых атомных реакторов. Она стремится увеличить мощность действующей атомной электростанции в венгерском Пакше, которая в настоящее время генерирует около половины всей электроэнергии Венгрии.



По соглашению оба новых реактора будут готовы к работе в 2030 году. Сейчас Венгерская атомная электростанция Пакш имеет четыре небольших советских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт, которые начали работать в 1980 годах. Атомное топливо для реакторов АЭС получает из россии.