Венгрия начала выполнять требования ЕК для разблокировки 7,5 млрд долларов

07:25 20 сентября Киев, Украина

В понедельник в парламент Венгрии внесли пакет законопроектов, направленных на выполнение требований Еврокомиссии для разблокирования 7,5 миллиарда долларов финансирования.

Об этом министр по юстиции Венгрии Юдит Варга написала в Facebook.



Первый из представленных законопроектов имеет целью упорядочить отношения Венгрии с Европейским управлением по предотвращению мошенничества (OLAF), обеспечив сотрудничество со стороны венгерских налоговиков в расследованиях, связанных со средствами ЕС.



Также документ обязывает компании по управлению государственными активами публиковать тендеры и определяет дополнительные меры предосторожности против конфликта интересов в таких управленческих структурах.

"Венгрия пока не потеряла ресурсы ЕС и, учитывая решение Европейской комиссии в воскресенье, эта опасность даже не представляет угрозы. Если венгерское правительство выполнит требования, процедура оценивания будет завершена до конца года", – уверена министр юстиции.

Она заверила, что венгерские власти "в последующие недели и месяцы сосредоточатся на выполнении обязательств".