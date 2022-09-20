Венгрия начала выполнять требования ЕК для разблокировки 7,5 млрд долларов

В понедельник в парламент Венгрии внесли пакет законопроектов, направленных на выполнение требований Еврокомиссии для разблокирования 7,5 миллиарда долларов финансирования.
Об этом министр по юстиции Венгрии Юдит Варга написала в Facebook.
Первый из представленных законопроектов имеет целью упорядочить отношения Венгрии с Европейским управлением по предотвращению мошенничества (OLAF), обеспечив сотрудничество со стороны венгерских налоговиков в расследованиях, связанных со средствами ЕС.
Также документ обязывает компании по управлению государственными активами публиковать тендеры и определяет дополнительные меры предосторожности против конфликта интересов в таких управленческих структурах.
Первый из представленных законопроектов имеет целью упорядочить отношения Венгрии с Европейским управлением по предотвращению мошенничества (OLAF), обеспечив сотрудничество со стороны венгерских налоговиков в расследованиях, связанных со средствами ЕС.
Также документ обязывает компании по управлению государственными активами публиковать тендеры и определяет дополнительные меры предосторожности против конфликта интересов в таких управленческих структурах.
Она заверила, что венгерские власти "в последующие недели и месяцы сосредоточатся на выполнении обязательств".
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