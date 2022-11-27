Венгрия меняет своего посла в Украине. Изменит ли политику? - СМИ

12:21 27 ноября Киев, Украина

Власти Венгрии в рамках плановой ротации решили сменить своего посла в Украине. Новым представителем Будапешта в Киеве назначили Онтала Гейзера. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает венгерское издание HVG и Европейская правда.

"Мандат посла Иштвана Ийдярто, который сейчас сопровождает визит главы венгерского государства в Киев, завершается, его заменит опытный представитель МИД Онтал Гейзер", - сообщает HVG.

При этом замена посла не является срочной или внеплановой: действующий руководитель венгерского посольства Иштван Ийдярто работает на этой должности с конца 2018 года, поэтому вскоре исчерпает стандартный для послов 4-летний срок.

Отмечается, что кандидат на его замену официально еще не прошел все этапы согласования - в частности, в понедельник его должны заслушать в комитете по иностранным делам венгерского парламента, где есть твердое проправительственное большинство.

Онтал Гейзер является карьерным дипломатом, хотя работал не только на дипломатических должностях.

Известно, что он получил образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО, диплом которого получил в 1986 году. Этот вуз является ключевым для подготовки российских (ранее советских) дипломатов, имел ограниченное количество иностранных студентов и известен своей тесной связанностью с КГБ в советские времена.

Несмотря на то, что Гейзер является дипломатом и работал в МИД после возвращения из Москвы, в 2000-е годы его назначили главой Национального офиса по вопросам этнических меньшинств. В 2010 он вернулся в МИД на должность посла, возглавлял посольства в Словакии, Албании и Казахстане.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто приехал в рф на форум Росатома. Перед этим Сийярто призвал глав ЕС, поддерживающих санкции против рф, уйти в отставку.