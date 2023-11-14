Венгрия и россия заключили соглашение о строительстве атомной электростанции

Венгрия и россия завершили подписание графика строительства атомной электростанции "Пакш II". Петер Сийярто, глава венгерского МИД, объявил об этом в своем аккаунте в Facebook.
Согласно сообщению, документ подписали Сийярто и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Этот долгий путь теперь завершен, и мы переходим к реальному строительству, вместо бумажной работы", - подчеркнул венгерский министр.
Проект "Пакш II" представляет собой расширение атомной электростанции "Пакш" общей стоимостью 12 миллиардов евро. Реализация этого проекта осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.
"Этот долгий путь теперь завершен, и мы переходим к реальному строительству, вместо бумажной работы", - подчеркнул венгерский министр.
Проект "Пакш II" представляет собой расширение атомной электростанции "Пакш" общей стоимостью 12 миллиардов евро. Реализация этого проекта осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.
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