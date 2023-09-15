Венгрия грозит блокировкой присоединения Швеции к НАТО из-за видеоролика

11:38 15 сентября Киев, Украина

Венгрия угрожает приостановить процесс присоединения Швеции к НАТО из-за якобы оскорбительного 10-минутного шведского видеоролика.

Об этом сообщает Euobserver.

Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, лично направил письмо своему шведскому коллеге в четверг (14 сентября), где заявил, что видеоролик "явно не способствует выполнению вашего требования, которое вы постоянно выдвигаете". Под этим требованием подразумевается просьба Швеции о ратификации ее заявки на вступление в НАТО со стороны Венгрии.

В своей официальной жалобе Сийярто также назвал видеоролик "фальшивой информацией" о том, что "демократия в Венгрии в последние годы отступает".

Стоит отметить, что видеоролик был создан шведским образовательным вещателем UR, на контент которого правительство Швеции не имеет влияния.

В нем не сказано ничего такого, что не было бы широко признано в Европе.

Европейская комиссия инициировала санкции против Венгрии и удержала миллиарды евро из-за бандитского правления премьер-министра Виктора Орбана. Европейский парламент также выразил мнение, что Венгрия "больше не соответствует стандартам полноценной демократии".

В четверг половина членов правительства Орбана неожиданно выразила недовольство короткометражным шведским фильмом.
"Шокирующее образовательное видео, одобренное шведским правительством, с нападками на Венгрию! Как мы можем убедить венгерских депутатов поддержать членство Швеции в НАТО, когда нашу демократию постоянно ставят под сомнение, оскорбляя наших избирателей?", - возмутился главный политический советник премьер-министра Балаж Орбан.

Гергей Гуяш, выдающийся депутат от правящей партии, добавил:
"Если этот фильм показывается в государственных школах, это может означать, что Швеция предпринимает меры, чтобы помешать Венгрии ратифицировать свое членство в НАТО".