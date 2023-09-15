Венгрия грозит блокировкой присоединения Швеции к НАТО из-за видеоролика

"Шокирующее образовательное видео, одобренное шведским правительством, с нападками на Венгрию! Как мы можем убедить венгерских депутатов поддержать членство Швеции в НАТО, когда нашу демократию постоянно ставят под сомнение, оскорбляя наших избирателей?", - возмутился главный политический советник премьер-министра Балаж Орбан.