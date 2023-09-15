Венгрия грозит блокировкой присоединения Швеции к НАТО из-за видеоролика

Венгрия угрожает приостановить процесс присоединения Швеции к НАТО из-за якобы оскорбительного 10-минутного шведского видеоролика.
Об этом сообщает Euobserver.
Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, лично направил письмо своему шведскому коллеге в четверг (14 сентября), где заявил, что видеоролик "явно не способствует выполнению вашего требования, которое вы постоянно выдвигаете". Под этим требованием подразумевается просьба Швеции о ратификации ее заявки на вступление в НАТО со стороны Венгрии.
В своей официальной жалобе Сийярто также назвал видеоролик "фальшивой информацией" о том, что "демократия в Венгрии в последние годы отступает".
Стоит отметить, что видеоролик был создан шведским образовательным вещателем UR, на контент которого правительство Швеции не имеет влияния.
В нем не сказано ничего такого, что не было бы широко признано в Европе.
Европейская комиссия инициировала санкции против Венгрии и удержала миллиарды евро из-за бандитского правления премьер-министра Виктора Орбана. Европейский парламент также выразил мнение, что Венгрия "больше не соответствует стандартам полноценной демократии".
В четверг половина членов правительства Орбана неожиданно выразила недовольство короткометражным шведским фильмом.
Об этом сообщает Euobserver.
Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, лично направил письмо своему шведскому коллеге в четверг (14 сентября), где заявил, что видеоролик "явно не способствует выполнению вашего требования, которое вы постоянно выдвигаете". Под этим требованием подразумевается просьба Швеции о ратификации ее заявки на вступление в НАТО со стороны Венгрии.
В своей официальной жалобе Сийярто также назвал видеоролик "фальшивой информацией" о том, что "демократия в Венгрии в последние годы отступает".
Стоит отметить, что видеоролик был создан шведским образовательным вещателем UR, на контент которого правительство Швеции не имеет влияния.
В нем не сказано ничего такого, что не было бы широко признано в Европе.
Европейская комиссия инициировала санкции против Венгрии и удержала миллиарды евро из-за бандитского правления премьер-министра Виктора Орбана. Европейский парламент также выразил мнение, что Венгрия "больше не соответствует стандартам полноценной демократии".
В четверг половина членов правительства Орбана неожиданно выразила недовольство короткометражным шведским фильмом.
Гергей Гуяш, выдающийся депутат от правящей партии, добавил:
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