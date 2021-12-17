Венгрия протестует против вмешательства Орбана в деятельнсть СМИ

По сообщению издания Index.hu, тысячи людей вышли на акции протеста в Будапеште. Участники акции протестуют против давления на работу средств массовой информации со стороны государственной власти. Поводом для начала массовых протестов послужило увольнение большинства журналистов из популярного независимого издания Index.hu.

Участники акции прошли от редакции к официальной резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выкрикивая "демократия!" и "с нас довольно". Так они выражали недовольство из-за внешнего вмешательства в работу редакции Index.

Отмечается, что в протесте приняли участие представители оппозиционной либеральной партии Momentum и националистической партии Jobbik.

Накануне три редактора, а также более 70 сотрудников независимого новостного сайта Index написали заявления об увольнении после того как уволился их главный редактор, что по их словам, было "открытой попыткой оказать давление".

Напомним, что в Украине на журналистов за полгода напали 40 раз. При этом 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ имели место в июне, большинство из них произошло в Киеве.

Кроме того, в Харькове напали на журналистов за съемку сюжета об убийстве. Агрессивный мужчина отобрал у оператора штатив от видеокамеры и бросился на припаркованный автомобиль.