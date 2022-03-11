Венесуэла будет продавать США нефть

20:15 11 Март Киев, Украина

Каракас намерен увеличить добычу нефти в 2022 г. до 2-3 млн барр/сутки и продавать её в США.

"Венесуэла открыта для инвестиций, добычи нефти и газа , обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США. Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать экономические вопросы. Сейчас у нас миллион баррелей, добываемых собственными силами, но мы готовы выйти на 2 миллиона баррелей, а если с помощью - то и на 3 миллиона баррелей в короткие сроки. (...) ", - такое заявление сделала госкомпания Petroleos de Venezuela (PDVSA) со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

Отмечается, что Венесуэла открыта к сотрудничеству с инвесторами из любой части мира - Азии, Европы, Соединенных Штатов, Южной Америки, Африки.

Ранее сообщалось, что 8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт российских нефти, СПГ и угля.