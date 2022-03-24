Великобритания ввела санкции против Тинькова, Альфа-банка, РЖД и «Алросы»

Власти Великобритании объявили о введении очередных санкций в связи с российским вторжением в Украину.
Под санкции попали, в частности, глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Лев Хасис, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев.
Среди других фигурантов списка — мелитопольская депутат Галина Данильченко, которую российские силовики назначили «исполняющей обязанности» мэра оккупированного Мелитополя, и предполагаемая падчерица Сергея Лаврова Полина Ковалева.
Среди юридических лиц, попавших под санкции — Альфа-банк, РЖД, «Русгидро», «Алроса», Газпромбанк.
Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.
Под санкции попали, в частности, глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Лев Хасис, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев.
Среди других фигурантов списка — мелитопольская депутат Галина Данильченко, которую российские силовики назначили «исполняющей обязанности» мэра оккупированного Мелитополя, и предполагаемая падчерица Сергея Лаврова Полина Ковалева.
Среди юридических лиц, попавших под санкции — Альфа-банк, РЖД, «Русгидро», «Алроса», Газпромбанк.
Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.
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