Великобритания ввела санкции против Ирана и россии

15:09 13 декабря Киев, Украина

Правительство Великобритании ввело санкции против чиновников из Ирана и россии. Об этом сообщает сайт британского правительства.

Одним из фигурантов санкционного списка является генерал-майор Роберт Баранов, расследование которого Bellingcat идентифицировало как командира подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли осудил использование россией иранских беспилотников для нанесения ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

По его словам, атаки российских войск на города и безобидных мирных жителей в Украине не останутся без ответа.
"Иранский режим все больше изолирован перед лицом оглушительных призывов к изменениям со стороны собственного народа и заключает гнусные соглашения с путиным в отчаянной попытке выжить. путин хочет сломать дух Украины, но ему это не удастся. Украина победит, и Украина отстроится", - сказал Клеверли.
Кто попал в санкционный список
 
россия
  • Генерал-полковник Каракаев Сергей Викторович – командующий РВСН
  • Генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич – командующий ВДВ
  • Генерал-лейтенант Матвеевский Михаил Михайлович – командующий ракетными войсками и артиллерией.
  • Генерал-лейтенант Паршин Николай Михайлович – начальник Главного ракетно-артиллерийского управления.
  • Генерал-лейтенант Санчик Александр Семенович – командующий 35-й общевойсковой армией.
  • Генерал-лейтенант Зусько Михаил Степанович – начальник штаба Группы российских войск (Запад)
  • Генерал-майор Авдеев Алексей Вячеславович – командир 3-й мотострелковой дивизии.
  • Генерал-майор Роберт Баранов – директор Главного вычислительного центра Генерального штаба
  • Генерал-майор Новиков Александр Владимирович – начальник Управления строительства и управления беспилотными летательными комплексами
  • Генерал-майор Цоков Олег Юрьевич – командир 144-й мотострелковой дивизии
  • Полковник Шуваев Георгий Иванович – начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии.
  • Полковник Журавлев Евгений Николаевич – командир 4-й танковой дивизии
Иран
  • MADO – Oje Parvaz Mado Nafar Company, отвечающая за производство двигателей для беспилотников, которые россия использовала в Украине.
  • Юсеф Абуталеби – директор MADO
  • Абдоллах Мехраби – Корпус стражей исламской революции (КСИР) Бригадный генерал – Председатель Организации по исследованию и обеспечению достаточного джихада КСИР АЧС (SSJO)
  • Профессор Афшин Хаджех Фард – глава Организации авиационной промышленности Ирана