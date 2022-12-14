Великобритания ввела санкции против Ирана и россии

"Иранский режим все больше изолирован перед лицом оглушительных призывов к изменениям со стороны собственного народа и заключает гнусные соглашения с путиным в отчаянной попытке выжить. путин хочет сломать дух Украины, но ему это не удастся. Украина победит, и Украина отстроится", - сказал Клеверли.