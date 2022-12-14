Великобритания ввела санкции против Ирана и россии

Правительство Великобритании ввело санкции против чиновников из Ирана и россии. Об этом сообщает сайт британского правительства.
Одним из фигурантов санкционного списка является генерал-майор Роберт Баранов, расследование которого Bellingcat идентифицировало как командира подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет.
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли осудил использование россией иранских беспилотников для нанесения ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.
По его словам, атаки российских войск на города и безобидных мирных жителей в Украине не останутся без ответа.
Одним из фигурантов санкционного списка является генерал-майор Роберт Баранов, расследование которого Bellingcat идентифицировало как командира подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет.
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли осудил использование россией иранских беспилотников для нанесения ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.
По его словам, атаки российских войск на города и безобидных мирных жителей в Украине не останутся без ответа.
Кто попал в санкционный список
россия
- Генерал-полковник Каракаев Сергей Викторович – командующий РВСН
- Генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич – командующий ВДВ
- Генерал-лейтенант Матвеевский Михаил Михайлович – командующий ракетными войсками и артиллерией.
- Генерал-лейтенант Паршин Николай Михайлович – начальник Главного ракетно-артиллерийского управления.
- Генерал-лейтенант Санчик Александр Семенович – командующий 35-й общевойсковой армией.
- Генерал-лейтенант Зусько Михаил Степанович – начальник штаба Группы российских войск (Запад)
- Генерал-майор Авдеев Алексей Вячеславович – командир 3-й мотострелковой дивизии.
- Генерал-майор Роберт Баранов – директор Главного вычислительного центра Генерального штаба
- Генерал-майор Новиков Александр Владимирович – начальник Управления строительства и управления беспилотными летательными комплексами
- Генерал-майор Цоков Олег Юрьевич – командир 144-й мотострелковой дивизии
- Полковник Шуваев Георгий Иванович – начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии.
- Полковник Журавлев Евгений Николаевич – командир 4-й танковой дивизии
Иран
- MADO – Oje Parvaz Mado Nafar Company, отвечающая за производство двигателей для беспилотников, которые россия использовала в Украине.
- Юсеф Абуталеби – директор MADO
- Абдоллах Мехраби – Корпус стражей исламской революции (КСИР) Бригадный генерал – Председатель Организации по исследованию и обеспечению достаточного джихада КСИР АЧС (SSJO)
- Профессор Афшин Хаджех Фард – глава Организации авиационной промышленности Ирана
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