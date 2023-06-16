Великобритания ввела санкции против 86 человек и компаний из рф

10:13 19 мая Киев, Украина

Великобритания ввела санкции против 86 организаций и отдельных лиц, связанных с различными секторами российской экономики, такими как энергетика, металлургия, оборонная промышленность, транспорт и финансовый сектор.

Под ограничения попали в том числе Росбанк и «Тинькофф Банк», говорится в заявлении правительства Британии, опубликованном на сайте.



Санкции введены также в отношении президента и гендиректора концерна «Калашников» Алана Лушникова и его гендиректора Владимира Лепина. Среди физических лиц, попавших под ограничения, также основатель и председатель совета директоров «русской медной компании» Игорь Алтушкин, назначенный рф оккупационный глава Запорожской АЭС Олег Романенко, а также 13 членов совета директоров «Газпромнефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».



В списке также указаны Металлургический инвестиционный банк, «Дом рф», девять связанных с Ростатомом компаний, производящих современные материалы и технологии, включая лазеры, а также одна из крупнейших российских транспортных компаний FESCO и финансово-промышленная группа АФК «Система» и «Северсталь».