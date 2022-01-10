Великобритания ввела санкции против 14 россиян

08:27 27 Апрель Киев, Украина

Власти Соединенного Королевства Великобритании внесли 14 граждан Российской Федерации в санкционный список, в него попали бывшие и нынешние сотрудники МВД, прокуратуры, ФНС.



Россиянам запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства. Все их активы будут заморожены. До этого некоторые из них попали в санкционный список США.



Так, в санкционный список вошли:

заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов;

бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов;

следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев;

руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова, ее супруг Владлен Степанов и Елена Химина;

юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова;

гендиректор Гранд-Актив Алексей Шешеня;

предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов;

совладельцы Универсального банка сбережений Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.