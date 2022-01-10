Великобритания ввела санкции против 14 россиян

Власти Соединенного Королевства Великобритании внесли 14 граждан Российской Федерации в санкционный список, в него попали бывшие и нынешние сотрудники МВД, прокуратуры, ФНС.
Россиянам запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства. Все их активы будут заморожены. До этого некоторые из них попали в санкционный список США.
Так, в санкционный список вошли:
Россиянам запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства. Все их активы будут заморожены. До этого некоторые из них попали в санкционный список США.
Так, в санкционный список вошли:
- заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов;
- бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов;
- следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев;
- руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова, ее супруг Владлен Степанов и Елена Химина;
- юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова;
- гендиректор Гранд-Актив Алексей Шешеня;
- предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов;
- совладельцы Универсального банка сбережений Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.
Санкции на россиян наложили из-за "хищения суммы эквивалентной 230 млн долларов госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". Часть этих средств была выведена за границу.
Отмечается, что все активы граждан РФ, оказавшихся под санкциями, в Великобритании в случае обнаружения будут заморожены. Россиянам также запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства.
Отмечается, что все активы граждан РФ, оказавшихся под санкциями, в Великобритании в случае обнаружения будут заморожены. Россиянам также запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства.
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