Великобритания ввела новые санкции против рф. Кто попал под ограничения

15:03 08 февраля Киев, Украина

Великобритания сегодня 8 февраля ввела новый пакет санкций против рф, распространяющихся в частности на 6 организаций, поставляющих армии рф военное оборудование, используемое при вторжении россии в Украину.



Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.



Так, в санкционный список попали компании:

CST – производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинской боевой техники.

"РТ-Комплект", производящий запчасти к вертолетам, которые россия использовала для нападения на Украину.

"Оборонлогистика", организующая транспортировку и доставку российской военной техники.

"Универсалмаш" и "Липецк", производящие или модифицирующие гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых вооруженными силами россии в Украине.

Topaz – компания-производитель программного обеспечения, занимающаяся военной авиацией.

Ограничения, в частности, предполагают замораживание активов, запрет на поездки (определенному лицу должно быть отказано в разрешении на въезд или пребывание в Соединенном Королевстве), а также транспортные санкции.



Также под санкции попали 5 человек, связанных с резиденциями путина, включая "дворец путина" стоимостью 100 миллиардов рублей и дачу путина на берегу озера:

Борис Титов - Уполномоченный Президента по правам предпринимательства,

Николай Егоров — недавно заместитель председателя крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в россии.

Сергей Руднов - владелец прокремлевского издания Regum,

Светлана Кривоногих - акционер банка "россия" и "Национальной медиагруппы",

Виктор Мячин – владелец российской компании по обслуживанию и ремонту авиационной техники "Аэростарт".

Кроме того, в список включены председатель правления российской фармацевтической компании "Р-фарм" Алексей Репик, бывший помощник президента, заместитель председателя совета директоров АО "Системный оператор объединенной энергетической системы" Евгений Школов и президент ассоциации "Деловая россия" Павел Титов.