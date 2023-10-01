11:38 01 октября Киев, Украина

Как известно, на этой неделе Украину посетил назначенный министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

В свою очередь министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что Великобритания впервые разместит свои войска в Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

В частности, Шаппс рассказал о переговорах с руководством армии о переносе официальной британской программы подготовки в Украину вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других стран-членов НАТО.

Он также призвал больше британских оборонных компаний открывать заводы в Украине.

The Telegraph сообщает, что после визита в Киев на прошлой неделе Шаппс также сообщил, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможной роли ВМС Великобритании в защите коммерческих судов от российских атак в Черном море. Оба шага ознаменовали бы значительную эскалацию участия Великобритании в защите Украины от российской агрессии, отмечает британское СМИ.