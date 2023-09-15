Великобритания внесла ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций
16:11 15 сентября Киев, Украина
Великобритания
признала российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией, говорится
на сайте британского правительства.
"российская организация наемников группа "Вагнера" 15 сентября была запрещена как террористическая организация после того, как 6 сентября в парламенте было принято соответствующее распоряжение", — говорится в сообщении.
Распоряжение вступает в силу немедленно.
"Принадлежность к группе "Вагнера" в Британии будет считаться уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением сроком до 14 лет, которое может быть назначено вместе со штрафом или вместо него", — отметили в британском правительстве.
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