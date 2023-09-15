Великобритания внесла ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций

"российская организация наемников группа "Вагнера" 15 сентября была запрещена как террористическая организация после того, как 6 сентября в парламенте было принято соответствующее распоряжение", — говорится в сообщении.

Распоряжение вступает в силу немедленно.

"Принадлежность к группе "Вагнера" в Британии будет считаться уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением сроком до 14 лет, которое может быть назначено вместе со штрафом или вместо него", — отметили в британском правительстве.