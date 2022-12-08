Великобритания увеличит поставки американского газа

09:06 08 декабря Киев, Украина

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак согласовали увеличение экспорт американского газа в Британию.

Об этом сообщает The Guardian.



Лидеры США и Британии объявили о партнерстве по вопросам энергетической безопасности и создали общую группу во главе с представителями Вестминстера и Белого дома с целью уменьшения глобальной зависимости от российских энергоносителей.



Согласно соглашению США предусматривают более чем вдвое по сравнению с 2021 годом увеличить объемы сжиженного природного газа (СПГ), экспортированного в Британию в 2023 году.



Британское правительство заявило, что в рамках газового соглашения США "стремятся" экспортировать по крайней мере 9-10 млрд кубометров СПГ в течение следующего года через терминалы Соединенного Королевства.

"Вместе Соединенное Королевство и США обеспечат глобальную цену на энергию, а безопасностью наших национальных поставок больше никогда не смогут манипулировать капризы режима, терпящего неудачу", — заявил британский премьер.

Как отмечает The Guardian, Великобритания не зависела от больших объемов российского газа до вторжения россии в Украину, однако пострадала от роста цен, поскольку европейские соседи соревновались за альтернативные поставки, спеша заполнить свои газовые хранилища.



В этом году Британия оказалась ключевым шлюзом для импорта и реэкспорта СПГ в Европу, однако отсутствие у британцев газовых хранилищ означает, что этой зимой они все еще могут столкнуться с ограниченным энергоснабжением.



Правительство заявило, что в рамках газового соглашения США "стремятся" экспортировать по крайней мере 9-10 млрд кубометров СПГ в течение следующего года через терминалы Великобритании.



Ранее издание The Telegraph сообщило, что Сунак готовится объявить о крупном газовом соглашении с Америкой после саммита Cop27, посвященного климатическим изменениям. По данным издания, речь идет о поставках миллиардов кубометров природного газа.