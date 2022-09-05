Великобритания существенно расширит программу подготовки украинских военных

Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных – речь идет об обучении десятков тысяч солдат.
Об этом пишет Sky News.
Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, подальше от угрозы российских ракетных ударов.
Около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с начала обучения в июне, и командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине требуются новые войска для борьбы с вторжением россии.
Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, объединились со своими британскими коллегами для проведения расширенной учебной миссии.
Министр обороны Бен Уоллес заявил, что это демонстрирует "нашу общую решимость поддерживать Вооруженные силы Украины".
Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, подальше от угрозы российских ракетных ударов.
Около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с начала обучения в июне, и командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине требуются новые войска для борьбы с вторжением россии.
Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, объединились со своими британскими коллегами для проведения расширенной учебной миссии.
Министр обороны Бен Уоллес заявил, что это демонстрирует "нашу общую решимость поддерживать Вооруженные силы Украины".
Уоллес уже четырежды посещал места обучения украинских военных, в частности, последний визит состоялся в пятницу.
Источник в Минобороны Британии заявил, что в то время как "многие политики отвлеклись на летнюю конкуренцию за лидерство", министр обороны "заботится только о том, чтобы поддержать украинцев в их борьбе за национальную выживание".
Если, как и ожидается, Лиз Трасс станет премьер-министром, Бен Уоллес сохранит свой пост министра обороны.
Основной курс, который предлагает Британия, базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.
Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и городской войне, операциям на транспортных средствах и обучению на поле боя в имитированных боевых условиях.
Обучение проводят подразделения 11-й бригады помощи силам безопасности Британской армии и полку Королевских ВВС вместе с международными инструкторами.
Источник в Минобороны Британии заявил, что в то время как "многие политики отвлеклись на летнюю конкуренцию за лидерство", министр обороны "заботится только о том, чтобы поддержать украинцев в их борьбе за национальную выживание".
Если, как и ожидается, Лиз Трасс станет премьер-министром, Бен Уоллес сохранит свой пост министра обороны.
Основной курс, который предлагает Британия, базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.
Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и городской войне, операциям на транспортных средствах и обучению на поле боя в имитированных боевых условиях.
Обучение проводят подразделения 11-й бригады помощи силам безопасности Британской армии и полку Королевских ВВС вместе с международными инструкторами.
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