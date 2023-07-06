Великобритания сняла санкции с экс-зампреда российского "Сбербанка"

Бывшего первого зампреда правления российского "Сбербанка" Льва Хасиса исключили из санкционного списка Великобритании. С чем связано это решение, власти Великобритании не уточняют.
Об этом говорится в документе, обнародованном британским Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
Об этом говорится в документе, обнародованном британским Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
В Управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании отмечают, что Лев Хасис работал первым заместителем председателя правления "Сбербанк" и был добавлен в санкционный список 24 марта 2022 года.
Ограничения были введены в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Тогда же вместе с Хасисом в санкционный список Великобритании попали глава "Сбербанка" Герман Греф, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.
Сбербанк россии попал под санкции правительства Великобритании в начале марта 2022 года.
По данным портала "Война&Санкции", по состоянию на конец июня прошлого года Лев Хасис был совладельцем двух квартир в Соединенных Штатах.
Ограничения были введены в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Тогда же вместе с Хасисом в санкционный список Великобритании попали глава "Сбербанка" Герман Греф, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.
Сбербанк россии попал под санкции правительства Великобритании в начале марта 2022 года.
По данным портала "Война&Санкции", по состоянию на конец июня прошлого года Лев Хасис был совладельцем двух квартир в Соединенных Штатах.
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