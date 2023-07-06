Великобритания сняла санкции с экс-зампреда российского "Сбербанка"

20:31 06 июля Киев, Украина





Об этом говорится в документе, обнародованном британским Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI). Бывшего первого зампреда правления российского "Сбербанка" Льва Хасиса исключили из санкционного списка Великобритании. С чем связано это решение, власти Великобритании не уточняют.Об этом говорится в документе, обнародованном британским Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

"Лев Аронович Хасис исключен из сводного перечня, на него больше не распространяются санкции, предусматривающие арест активов и запрет на предоставление трастовых услуг", – говорится в документе.

В Управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании отмечают, что Лев Хасис работал первым заместителем председателя правления "Сбербанк" и был добавлен в санкционный список 24 марта 2022 года.



Ограничения были введены в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Тогда же вместе с Хасисом в санкционный список Великобритании попали глава "Сбербанка" Герман Греф, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.



Сбербанк россии попал под санкции правительства Великобритании в начале марта 2022 года.



По данным портала "Война&Санкции", по состоянию на конец июня прошлого года Лев Хасис был совладельцем двух квартир в Соединенных Штатах.