Великобритания: ребенок получил на день рождения Lego с килограммом кокаина

Ребенку из Великобритании подарили набор Lego, когда подарок открыли, кроме конструктора в коробке оказался килограмм кокаина.
Об этом сообщает Liverpool Echo.
Выяснилось, что двое бывших морских пехотинцев планировали наладить наркотрафик под видом игрушек в графство Мерсисайд.
Злоумышленники поставляли кокаин, героин, МДМА (Метилендиоксиметамфетамин) и каннабис из Нидерландов по всей Великобритании посредством службы доставки DPD. Позже стало известно, что экс-пехотинцы хотели стремительно разбогатеть и планировали перевозить более крупные партии с Виргинских островов в Карибском бассейне на самолетах и лодках.
Правоохранители нашли в домах родственников мужчин четыре коробки Lego по килограмму 82-процентного кокаина.
Оказалось, что подобные посылки получали и соседи наркодилеров. Именно с их рук "уникальный" подарок и попал к мальчику.
Вскоре, одного из дилеров арестовали в аэропорту Манчестера, а второго - в Бедфордшире.
Суд уже вынес приговор. Наркодилеры получили 16,5 и 10 лет лишения свободы.
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