Великобритания: ребенок получил на день рождения Lego с килограммом кокаина

16:48 16 июня Киев, Украина

Ребенку из Великобритании подарили набор Lego , когда подарок открыли, кроме конструктора в коробке оказался килограмм кокаина



Об этом сообщает Liverpool Echo.



Выяснилось, что двое бывших морских пехотинцев планировали наладить наркотрафик под видом игрушек в графство Мерсисайд.



Злоумышленники поставляли кокаин, героин, МДМА (Метилендиоксиметамфетамин) и каннабис из Нидерландов по всей Великобритании посредством службы доставки DPD. Позже стало известно, что экс-пехотинцы хотели стремительно разбогатеть и планировали перевозить более крупные партии с Виргинских островов в Карибском бассейне на самолетах и лодках.



Правоохранители нашли в домах родственников мужчин четыре коробки Lego по килограмму 82-процентного кокаина.



Оказалось, что подобные посылки получали и соседи наркодилеров. Именно с их рук "уникальный" подарок и попал к мальчику.

"Девушка сына соседки рассказала, что собирается на детский праздник к сыну подруги, но у нее нет подарка. Тогда соседка и предложила ей взять коробку конструктора, не подозревая, что внутри наркотики. Девушка упаковала подарок и вручила на дне рождения. Когда же мать мальчика открыла подарок, обнаружила, что внутри коробка покрыта фольгой, а лежит в ней вместе с Lego пакет со странным веществом. Судебно-медицинский анализ показал, что это был 1 кг кокаина чистотой 82%. В доме у соседки найдены еще пять таких же коробок, каждая из которых содержала по килограмму 82-процентного кокаина", - говорится в сообщении полиции.

Вскоре, одного из дилеров арестовали в аэропорту Манчестера, а второго - в Бедфордшире.



Суд уже вынес приговор. Наркодилеры получили 16,5 и 10 лет лишения свободы.