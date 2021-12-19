Великобритания призвала союзников искать замену российскому газу

09:50 13 Декабрь Киев, Украина

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала союзников отказаться от российского газа и приступить к поискам альтернативных поставок.

Она также добавила, что вторжение Российской Федерации на территорию Украины станет «стратегической ошибкой» Кремля.



МИД Великобритании считает, что нельзя допускать больше подобных ошибок, что краткосрочные решения свободных стран были приняты ввиду дешевой энергетики. В результате это повлекло за собой «долгосрочные цены для свободы и демократии». Политик подчеркнула, что готова сотрудничать с союзниками с целью найти альтернативные источники поставок газа, отказавшись от российского.



В это же время Трасс призывает страны единомышленники к объединению против агрессии России, указывая на то, что если РФ все-таки осуществит вторжение на территорию Украины, она допустит непростительную «стратегическую ошибку», которая будет иметь «тяжелые последствия».

Напомним, США и европейские страны обсуждают возможные действия в случае, если Россия продолжит эскалацию по отношению к Украине. В частности, переговоры политиков ведутся по введению санкций против правительства РФ.

Путин в свою очередь отрицает планы военного наступления, называя всю подобную информацию — слухами, которые начали распространяться еще с начала текущего года.