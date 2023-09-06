Великобритания признает ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Правительство Соединенного Королевства намерено признать российскую группу наемников "Вагнер" террористической организацией.
Об этом пишет BBC.
Представляемый в парламенте проект распоряжения позволит отнести активы ЧВК к категории собственности террористов и арестовать.
Об этом пишет BBC.
Представляемый в парламенте проект распоряжения позволит отнести активы ЧВК к категории собственности террористов и арестовать.
Она сказала, что его работа в Украине и Африке является "угрозой глобальной безопасности". Эта ЧВК сыграла ключевую роль во вторжении россии в Украину, а также действовала в странах Африки, включая Сирию, Ливию и Мали.
Ее будущее оказалось в состоянии неопределенности после того, как ее лидер евгений пригожин устроил неудачный переворот против российского военного лидера, а затем и погиб.
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