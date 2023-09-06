Великобритания признает ЧВК "Вагнер" террористической организацией

10:30 06 сентября Киев, Украина

Правительство Соединенного Королевства намерено признать российскую группу наемников "Вагнер" террористической организацией.



Об этом пишет BBC.



Представляемый в парламенте проект распоряжения позволит отнести активы ЧВК к категории собственности террористов и арестовать.

"Вагнер" был жестоким и разрушительным военным инструментом россии владимира путина. Продолжающаяся дестабилизационная деятельность "Вагнера" лишь продолжает служить политическим целям кремля. Они просто террористы - и этот приказ о запрете четко говорит об этом в законодательстве Великобритании", - заявила министр внутренних дел Суэлла Браверман.

Она сказала, что его работа в Украине и Африке является "угрозой глобальной безопасности". Эта ЧВК сыграла ключевую роль во вторжении россии в Украину, а также действовала в странах Африки, включая Сирию, Ливию и Мали.



Ее будущее оказалось в состоянии неопределенности после того, как ее лидер евгений пригожин устроил неудачный переворот против российского военного лидера, а затем и погиб.