Великобритания представила новую стратегию безопасности

19:05 16 Март Киев, Украина

Правительство Великобритании представило огласке новую стратегию безопасности, в которой Россия стоит в одном ряду с Ираном и Северной Кореей, как страны, угрожающие международному порядку



Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.



Предыдущий подобный документ опубликовали в 2015 году. Новый 114-страничный обзор называют самым масштабным подобным обзором со времен холодной войны.



В нем Китай описывается как "системный конкурент", авторитарная система в котором расходится с ценностями Великобритании и других демократий. В то же время экономическая сила КНР делает ее важным торговым партнером Великобритании, которая хочет укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе после Brexit.



Также в документе говорится о цели сделать Британию передовым государством в сфере науки и технологий до 2030 года, об увеличении финансирования разведывательных ведомств для противодействия терроризму и тому подобное.



РФ наряду с Ираном и Северной Кореей упоминается как страна, чья оппортунистическая политика - один из ключевых факторов ухудшения ситуации безопасности в мире и ослабления международного порядка.