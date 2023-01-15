Великобритания отправляет в Украину эскадрон танков Challenger 2 – СМИ

06:32 15 января Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение отправить в Украину эскадрон танков Chellenger 2. Об этом 14 января сообщило издание The Independent.

Отмечается, что четыре танка Challenger 2 будут "немедленно отправлены" в Восточную Европу, позже Лондон передаст еще восемь единиц этой техники.

По имеющимся данным, британский премьер проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о решении поставить тяжелую технику уже сегодня.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя", - подчеркнул источник издания в правительстве.

Ранее сообщалось, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard.