Великобритания отправляет в Украину эскадрон танков Challenger 2 – СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение отправить в Украину эскадрон танков Chellenger 2. Об этом 14 января сообщило издание The Independent.
Отмечается, что четыре танка Challenger 2 будут "немедленно отправлены" в Восточную Европу, позже Лондон передаст еще восемь единиц этой техники.
По имеющимся данным, британский премьер проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о решении поставить тяжелую технику уже сегодня.
Ранее сообщалось, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard.
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