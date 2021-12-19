Великобритания обвинила Россию и Китай в массовых кибератаках

11:01 17 Ноябрь Киев, Украина

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) подозревает российские и китайские хакерские компании в интернет-атаках на более чем 20% организаций Британии, имеющих отношение к здравоохранению и борьбе с пандемией, в частности.



Об этом пишет Sky News.



Эксперты NCSC обнародовали данные о 777 кибератаках, совершенными российскими и китайскими хакерами только на протяжении текущего года.



Речь идет о крупной хакерской компании SolarWinds, чью деятельность связывают со Службой внешней разведки России.



Еще один крупный инцидент, имеющий отношение к Китаю, был связан с атакой на Microsoft.



Директор Центра правительственной связи Британии Джереми Флеминг назвал эти случаи « самыми глобальными киберинцидентами за последние годы".



В отношении Китая, в NCSC заявили, что он на сегодняшний день выступает "высокоразвитым" оператором в киберпространстве с "возрастающими амбициями по распространению своего влияния за пределы своих границ" и доведенным интересом к коммерческим секретам Британии.



В связи с тем, что большая часть атак имела отношение к структурам здравоохранения и исследованию вакцин от коронавируса, эксперты NCSC были вынуждены усилить защиту онлайн-безопасности 3 миллионов сотрудников, занятых в области медицины.