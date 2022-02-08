Великобритания направит к границе с Польшей еще 350 военнослужащих

06:02 08 Февраль Киев, Украина

Министр обороны Бен Уоллес в понедельник заявил, что еще 350 британских военнослужащих будут отправлены к польской границе, чтобы защитить восточный фланг НАТО от любой российской агрессии.

Уоллес сказал, что войска усилят уже находящийся там контингент из 100 британских солдат и будут «двусторонним развертыванием, чтобы показать, что мы можем работать вместе, и послать сильный сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят бок о бок».



Объявление было сделано после переговоров между Уоллесом и министром обороны Польши Мариушем Блащаком на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину, которое может спровоцировать массовый исход беженцев в Польшу.



Беларусь в прошлом году разрешила мигрантам пересекать границу с Польшей, что спровоцировало гуманитарный кризис и побудило к развертыванию 100 британских военнослужащих для укрепления границы.



Блащак сообщил журналистам, что дополнительные британские войска будут «сотрудничать с польскими вооруженными силами в повышении безопасности, особенно когда речь идет об угрозах на границе».



Уоллес отметил, что «в последнее время Беларусь цинично использовала людей как способ дестабилизации соседей».



«Используя нелегальную миграцию или даже заставляя людей пересекать границу, Великобритания стояла плечом к плечу с Польшей и отправила 100 королевских инженеров, чтобы поддержать их в этих усилиях по противодействию использованию мигрантов в качестве инструмента».

Официальные лица США заявили, что Кремль собрал 110 000 военнослужащих вдоль границы с прозападной соседней Украиной, но оценки разведки не определили, действительно ли президент Владимир Путин решил вторгнуться.



По словам официальных лиц, вторжение может вызвать поток беженцев численностью до пяти миллионов человек, в основном в Польшу.



Россия добивается от НАТО гарантий того, что Украина не войдет в альянс, и хочет, чтобы блок вывел войска из государств-членов в Восточной Европе.



Уоллес в понедельник заявил, что НАТО является оборонительным союзом и что российская агрессия будет контрпродуктивной и приведет к «увеличению НАТО, как раз тому, чего, по словам президента Путина, он не хочет».



Он сказал, что «незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году привела к усилению передового присутствия в Польше, Эстонии и Латвии».