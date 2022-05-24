Из-за возможных угроз со стороны россии правительства Великобритания и США начали искать альтернативы системе навигации GPS, сообщает The Times.
Страны также изучают системы, которые не полагаются на спутники, опасаясь, что в будущих войнах их сигналы можно будет заглушить.
Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин пояснил, что правительству необходимо быть готовым к угрозе вмешательства в работу спутников. По его словам, россия использует войну в Украине для проверки средств глушения GPS.
В качестве альтернатив Великобритания рассматривает низкоорбитальную спутниковую группировку, которую создает компания OneWeb, а также американские системы NextNav, производитель которых ведет переговоры с правительством о развертывании системы навигации, которая использует только сигнал наземных станций, в Лондоне и Манчестере.
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