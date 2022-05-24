Великобритания и США начали искать альтернативы системе навигации GPS

18:25 24 мая Киев, Украина

Из-за возможных угроз со стороны россии правительства Великобритания США начали искать альтернативы системе навигации GPS, сообщает The Times.

Страны также изучают системы, которые не полагаются на спутники, опасаясь, что в будущих войнах их сигналы можно будет заглушить.

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин пояснил, что правительству необходимо быть готовым к угрозе вмешательства в работу спутников. По его словам, россия использует войну в Украине для проверки средств глушения GPS.

«Обе стороны используют целый ряд возможностей. Мы должны извлечь из этого уроки и продолжать работу над собственными инновациями в этой области», — пояснил Куин изданию.

В качестве альтернатив Великобритания рассматривает низкоорбитальную спутниковую группировку, которую создает компания OneWeb, а также американские системы NextNav, производитель которых ведет переговоры с правительством о развертывании системы навигации, которая использует только сигнал наземных станций, в Лондоне и Манчестере.





