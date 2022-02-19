Великобритания и ООН проведут саммит по оказанию помощи Афганистану

12:40 16 Февраль Киев, Украина

«Масштабы нужды беспрецедентны, а последствия бездействия будут разрушительными. Конференция является критическим моментом для международного сообщества, чтобы усилить поддержку в усилиях по прекращению нарастающего гуманитарного кризиса в Афганистане», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Объявление было сделано почти через неделю после того, как высокопоставленная британская делегация отправилась в столицу Афганистана Кабул для переговоров с лидерами талибов о том, как реагировать на углубляющийся гуманитарный кризис в Афганистане.



Агентства по оказанию помощи говорят, что гуманитарные потребности в раздираемой войной стране резко возросли с тех пор, как в прошлом году к власти пришли талибы, а международные силы под руководством США были выведены из страны.



Ни одна страна не признала правительство Талибана, но международное взаимодействие с этой группой постепенно расширялось, чтобы помочь предотвратить одну из самых серьезных гуманитарных чрезвычайных ситуаций в мире.



Международный комитет спасения (IRC) заявил, что, как ожидается, 97% афганского населения будут жить значительно ниже черты бедности ко второй половине этого года.

«Если не принять меры, текущий гуманитарный кризис может привести к большему количеству смертей, чем 20 лет войны», — предупредил в IRC.

Вики Акен, директор IRC в Афганистане, заявила, что нынешний экономический кризис способствует «катастрофической» гуманитарной чрезвычайной ситуации, и призвала США и Европу пересмотреть свою политику, чтобы помочь справиться с афганским экономическим кризисом.



Акен обвинила международную политику в том, что Афганистан скатился к катастрофе.