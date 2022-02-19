Великобритания и ООН проведут саммит по оказанию помощи Афганистану

Великобритания объявила, что в следующем месяце она совместно с Организацией Объединенных Наций проведет международную конференцию, чтобы помочь разрешить нарастающий гуманитарный кризис в Афганистане, где голод может убить больше людей, чем за 20 лет войны.
Конференция организуется, чтобы собрать 4,4 миллиарда долларов, которые ООН потратит на предоставление продовольствия, крова и медуслуг примерно 23 миллионам афганцев — более половины населения страны, — которые нуждаются в помощи, чтобы выжить.
Конференция организуется, чтобы собрать 4,4 миллиарда долларов, которые ООН потратит на предоставление продовольствия, крова и медуслуг примерно 23 миллионам афганцев — более половины населения страны, — которые нуждаются в помощи, чтобы выжить.
Объявление было сделано почти через неделю после того, как высокопоставленная британская делегация отправилась в столицу Афганистана Кабул для переговоров с лидерами талибов о том, как реагировать на углубляющийся гуманитарный кризис в Афганистане.
Агентства по оказанию помощи говорят, что гуманитарные потребности в раздираемой войной стране резко возросли с тех пор, как в прошлом году к власти пришли талибы, а международные силы под руководством США были выведены из страны.
Ни одна страна не признала правительство Талибана, но международное взаимодействие с этой группой постепенно расширялось, чтобы помочь предотвратить одну из самых серьезных гуманитарных чрезвычайных ситуаций в мире.
Международный комитет спасения (IRC) заявил, что, как ожидается, 97% афганского населения будут жить значительно ниже черты бедности ко второй половине этого года.
Агентства по оказанию помощи говорят, что гуманитарные потребности в раздираемой войной стране резко возросли с тех пор, как в прошлом году к власти пришли талибы, а международные силы под руководством США были выведены из страны.
Ни одна страна не признала правительство Талибана, но международное взаимодействие с этой группой постепенно расширялось, чтобы помочь предотвратить одну из самых серьезных гуманитарных чрезвычайных ситуаций в мире.
Международный комитет спасения (IRC) заявил, что, как ожидается, 97% афганского населения будут жить значительно ниже черты бедности ко второй половине этого года.
Вики Акен, директор IRC в Афганистане, заявила, что нынешний экономический кризис способствует «катастрофической» гуманитарной чрезвычайной ситуации, и призвала США и Европу пересмотреть свою политику, чтобы помочь справиться с афганским экономическим кризисом.
Акен обвинила международную политику в том, что Афганистан скатился к катастрофе.
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