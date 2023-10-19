Великобритания и Германия после войны не будут восстанавливать энергетические отношения с рф — Bloomberg

07:02 19 октября Киев, Украина

В Великобритании и Германии считают, что даже если россия прекратит полномасштабную войну против Украины, а в кремле произойдет смена власти, торговые отношения между Европой и ее бывшим главным поставщиком энергии не возобновятся.

Об этом пишет Bloomberg.



В частности посол Германии в Великобритании Мигель Бергер на состоявшемся в Лондоне энергетическом Форуме заявил, что "это отношения, которые подошли к концу". В то же время министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт сказал, что "возвращения не будет".



После начала полномасштабной войны рф против Украины Европа сократила свою зависимость от российских энергоносителей. В прошлом году ЕС ввел запрет на импорт угля и нефти из рф. Поставки природного газа также значительно сократились: газопровод Nord Stream сначала был остановлен россией, а затем поврежден подводными взрывами. Сейчас россия обеспечивает менее 10% энергоснабжения региона по сравнению с более чем третью до войны.



Для Великобритании это не существенно, поскольку россия поставляла только 4% газа и 9% нефти в 2021 году, согласно парламентскому отчету. Для ФРГ это явилось вызовом, поскольку из россии импортировалось около половины поставок газа. По словам Бергера, эта ситуация — "очень сложная проблема", цены на газ в Германии остаются выше, чем до полномасштабного вторжения рф в Украину.