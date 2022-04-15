Великобритания готовит спецназовцев для борьбы с растущей агрессией РФ и Китая

09:39 18 июля Киев, Украина

Китай. Спецподразделения SAS и SBS, относящиеся к вооруженным силам Великобритании, будут усилены большим количеством временных и технических ресурсов для противодействия агрессии таких стран как Россия

Об этом пишет The Times.

Данная информация была получена от бригадного генерала Марка Тоттена.



По его словам, спецназы SAS и SBS получат больше времени и ресурсов, чтобы проводить операции повышенного риска против других стран. Он также сообщил, что возглавит новые "силы спецназначения" британской морской пехоты. В их состав войдет четыре тысячи человек. Эти силы будут базироваться в небольшом количестве по всему миру, проводя контртеррористические операции, сдерживая террористов и реагируя на кризисы. При этом спецназовцы будут использовать дроны-ловушки и искусственный интеллект.



По мнению Тоттена, спецподразделения должны сосредоточиться на более сложных задачах против России и Китая.



"Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые являются сложными и сопровождаются более высокими рисками", - отметил он.



Планируется, что спецподразделения смогут работать совместно со службой разведки MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР. Кроме того, по данным издания, спецподразделения могут заняться подготовкой военно-морских сил стран, расположенных у Южно-Китайского моря, для защиты от Китая.