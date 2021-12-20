Великобритания: акция протеста возле посольства Армении

19:59 17 Июль Киев, Украина

Конфликт между Арменией и Азербайджаном "дошел" до Великобритании. Возле посольства Армении прошла акция протеста при участии азербайджанцев проживающих в Лондоне. Демонстрация переросла в драку, в результате стычки, у одного из азербайджанских активистов разбит нос.



Об этом сообщает британский корреспондент азербайджанского издания АПА.



Участники акции возле армянского посольства скандировали лозунги «Карабах — наш и будет нашим», «Армения — оккупант» и требовали прекратить провокации Армении на Товузском направлении границы и вывести войска с азербайджанских земель.

Во время демонстрации произошли стычки с армянами, которые проживают в Лондоне и которые выразили свое несогласие с требованием азербайджанцев.

Как свидетельствует снимок с места событий, одному из азербайджанских активистов во время конфликта разбили нос.