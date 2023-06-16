Ведущие специалисты в сфере искусственного интеллекта сравнили ИИ с ядерной войной

08:29 31 мая Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters. Ведущие специалисты и руководители в сфере искусственного интеллекта, включая гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, присоединились к экспертам и профессорам, чтобы поднять вопрос о "риске вымирания от ИИ", и призвали политиков приравнять искусственный интеллект к рискам, связанным с пандемиями и ядерной войной.Об этом сообщает Reuters.

"Уменьшение риска вымирания из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками общественного масштаба, такими как пандемии и ядерная война", — говорится в общем письме за подписью более 350 специалистов, которое опубликовано некоммерческим Центром безопасности ИИ (CAIS).

Кроме Сэма Альтмана, среди подписавшихся руководители компаний DeepMind и Anthropic, а также руководители Microsoft и Google. Также среди них были Джеффри Хинтон и Йошуа Бенгио – двое из трех так называемых "крестных родителей ИИ", получивших Премию Тьюринга 2018 года за свою работу в области глубокого изучения, и профессора из разных учреждений: от Гарварда до китайского Университета Цинхуа.



Отмечается, что представление письма совпало с заседанием Совета по торговле и технологиям США-ЕС в Швеции, где политики, как ожидается, будут обсуждать вопросы регулирования искусственного интеллекта.