«Вечный мир — это утопия»: в Чехии призвали готовиться к крупномасштабной войне

08:01 23 ноября Киев, Украина

Начальник Генштаба Чехии Карел Ржека на ежегодном командном совещании заявил, война в Европе снова стала реальностью и чешской армии нужно поддерживать уровень максимальной боеготовности.

Его слова передает телеканал Česká televize.

Ржека раскритиковал реакцию запада на первую военную агрессию россии против Украины в 2014 году. По его словам, западные страны надеялись, что ситуация успокоится сама собой.

«Надежда — это не стратегия», — отметил Ржека.

Если возникнет конфликт между россией и НАТО , чешская армия станет активным участником с первой минуты, сказал Ржека.

«Многие из систем вооружений, которые сегодня уничтожают Украину, также достигнут нашей территории», — добавил он. Поэтому чешская армия должна должна подготовиться к крупномасштабным войнам, сказал Ржека.

Он призвал ускорить модернизацию армии от управления войсками и разведывательного обеспечения до огневой защиты. Нужно использовать сегодняшнее настроение людей для инвестиций в оборону, отметил глава чешского генштаба.