«Вечный мир — это утопия»: в Чехии призвали готовиться к крупномасштабной войне

Начальник Генштаба Чехии Карел Ржека на ежегодном командном совещании заявил, война в Европе снова стала реальностью и чешской армии нужно поддерживать уровень максимальной боеготовности.
Его слова передает телеканал Česká televize.
Ржека раскритиковал реакцию запада на первую военную агрессию россии против Украины в 2014 году. По его словам, западные страны надеялись, что ситуация успокоится сама собой.
Если возникнет конфликт между россией и НАТО, чешская армия станет активным участником с первой минуты, сказал Ржека.
Он призвал ускорить модернизацию армии от управления войсками и разведывательного обеспечения до огневой защиты. Нужно использовать сегодняшнее настроение людей для инвестиций в оборону, отметил глава чешского генштаба.
Однако ресурсов, по его словам, на идеального решения всех проблем не хватит, поэтому нужно строго расставлять приоритеты в финансирование. Например, Ржека предложил сформировать видение будущей войны, чтобы понять какое именно вооружение закупать военным на сорок лет вперед.
На совещании также выступили президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала. Земан в очередной раз выразил полную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Премьер-министр Фиала заявил, что война россии в Украине — тяжелый урок для Чехии. По его словам, она показала, что реальные боевые действия на суше, в воздухе и на море не ушли в прошлое, как некоторые ожидали. Параллельно идет экономическая война и шпионаж, добавил премьер-министр. Чехия должна отразить это в основных стратегических документах, которые планирует обновить в следующем году, подчеркнул он.
Планы усилить вооруженные силы из-за риска войны с россией есть также у Германии, писал Spiegel со ссылкой на документ, подписанный главным инспектором вооруженных сил ФРГ генералом Эберхардом Цорном. Разработанный план предлагает увеличить финансирование на военные нужды, а также создать новые дивизии численностью до 10 000 военнослужащих.
Риски конфликта между НАТО и россией возросли в ноябре, когда появилась информация о падении двух ракет на территории Польши. Вскоре агентство Associated Press сообщила со ссылкой на представителя американской разведки, что границу Польши пересекли российские ракеты и в результате взрыва погибли двое человек. На следующей день страны НАТО провели экстренное заседание в Брюсселе. По данным предварительного расследования, в Польше упали ракеты украинской системы ПВО, сказал по итогам заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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