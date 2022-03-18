Вчера Москва побила рекорд заболеваемости COVID-19

Москва еще не видела таких показателей заболеваемости COVID-19 на протяжении всего периода мировой пандемии. Эксперты зафиксировали, что 18 июня официальное число заболевших за сутки достигло отметки 9056 человек.

Уровень смертности от COVID-19 в Москве – наивысший с середины января. Ситуация в Санкт-Петербурге не лучше. Об этом заявили на брифинге местного штаба борьбы с коронавирусом.

В российском Минздраве говорят, что только за неделю заболеваемость по РФ выросла на 30%.

Местные медики связывают сильнейшую вспышку с быстрым распространением более заразного дельта-штамма коронавируса (Δ, он же В.1.617.2, ранее назывался "индийским"), а также с тем, что люди игнорируют меры предосторожности и вакцинацию. По их словам, лечить пациентов стало тяжелее: слабо помогают выработанные ранее методы лечения, сообщают российские СМИ.