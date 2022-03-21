Вчера Хорватия, сегодня Норвегия. Правительство Норвегии ужесточило карантин

Следом за Хорватией и правительство Норвегии приняло решение ужесточить карантин.
Работающие в Норвегии граждане европейских государств, включенных Евросоюзом в «красную зону», должны будут пройти 10-дневный карантин в случае прибытия в Норвегию после 31 октября.
Кроме того, с 28 октября норвежцам запрещено принимать у себя в гостях более пяти человек, а количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек.
Ранее этот лимит составлял 200 человек.
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