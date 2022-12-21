Вблизи Кипра на скважине Зевс-1 нашли новое месторождение газа

14:53 21 декабря Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте компании в среду, 21 декабря.



Указано, что этот блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergiesв качестве партнера. Итальянская энергетическая компания Eni заявила об открытии нового месторождения газа у берегов Кипра в скважине Зевс-1, пробуренной на блоке 6 в 162 км от береговой линии на глубине 2300 метров.Об этом сообщается на сайте компании в среду, 21 декабря.Указано, что этот блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergiesв качестве партнера.

"Зевс-1 является третьим подряд открытием в блоке 6. Ранее были Кронос-1 и Калипсо-1, это подтверждает многообещающие перспективы района и его разработки", – говорится в заявлении компании.

По предварительной оценке, запасы газа в этом резерве составляют от 57 до 85 млрд кубометров.



Eni присутствует на Кипре с 2013 года. Компания управляет блоками 2, 3, 6, 8 и 9 и имеет доли участия в блоках 7 и 11, которыми управляет TotalEnergies.