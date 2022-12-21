Вблизи Кипра на скважине Зевс-1 нашли новое месторождение газа

Итальянская энергетическая компания Eni заявила об открытии нового месторождения газа у берегов Кипра в скважине Зевс-1, пробуренной на блоке 6 в 162 км от береговой линии на глубине 2300 метров.
Об этом сообщается на сайте компании в среду, 21 декабря.
Указано, что этот блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergiesв качестве партнера.
Об этом сообщается на сайте компании в среду, 21 декабря.
Указано, что этот блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergiesв качестве партнера.
По предварительной оценке, запасы газа в этом резерве составляют от 57 до 85 млрд кубометров.
Eni присутствует на Кипре с 2013 года. Компания управляет блоками 2, 3, 6, 8 и 9 и имеет доли участия в блоках 7 и 11, которыми управляет TotalEnergies.
Eni присутствует на Кипре с 2013 года. Компания управляет блоками 2, 3, 6, 8 и 9 и имеет доли участия в блоках 7 и 11, которыми управляет TotalEnergies.
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