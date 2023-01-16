Вблизи берегов Румынии нашли двигатель ракеты

15:32 16 января Киев, Украина

На румынском пляже в Констанце обнаружили двигатель ракеты. Об этом сообщает NewsMaker.

Сообщается, что фрагмент ракеты был найден в районе пляжа Гура Портицей. Находка будет передана в министерство обороны страны.

Эксперты установили, что объект не опасен, но что это была за ракета, не уточняется.
 