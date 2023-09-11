Ватикан впервые причислил к лику блаженных целую польскую семью, скрывавшую евреев от нацистов

16:12 11 сентября Киев, Украина





Об этом пишет Deutsche Welle.



44-летний Юзеф Ульма, его беременная жена Виктория, которой был 31 год, и их дети младше 8 лет были убиты немецкой полицией 24 марта 1944 года. Это произошло после того, как их выдали нацистам, поскольку семья скрывала восьмерых евреев на своем чердаке, которых также убили. Юзеф Ульма был фермером, он увлекался фотографией как фотограф-любитель и документировал жизнь семьи и деревни.



Юзеф и Виктория Ульма, оба ревностных католика, уже признаны Израилем как "Праведники народов мира", которые пытались спасти евреев от гибели во время



Также в Марке есть музей, посвященный этой семье, а 24 марта дата их гибели стала днем памяти поляков, которые спасали или пытались спасти евреев во время немецкой оккупации. Тогда помощь евреям каралась казнью без суда и следствия.



В воскресенье в церемонии беатификации в Марке приняли участие более 30 000 человек, включая делегацию из Израиля. Также присутствовал президент Польши Анджей Дуда вместе с лидером правящей партии Ярославом Качиньским и премьер-министром Матеушем Моравецким.



*Беатификация — термин, который означает, что католическая церковь считает, что умерший попал на небо и может заступаться за людей, которые молятся в ее имя. Это ключевой шаг к возможному пути к святости в католической церкви. Ватикан впервые причислил к лику блаженных целую польскую семью за то, что она приютила евреев во время Второй мировой войны, когда Польша находилась под немецкой оккупацией. Речь идет о беатификации* — одной из самых высоких наград католицизма.Об этом пишет Deutsche Welle.44-летний Юзеф Ульма, его беременная жена Виктория, которой был 31 год, и их дети младше 8 лет были убиты немецкой полицией 24 марта 1944 года. Это произошло после того, как их выдали нацистам, поскольку семья скрывала восьмерых евреев на своем чердаке, которых также убили. Юзеф Ульма был фермером, он увлекался фотографией как фотограф-любитель и документировал жизнь семьи и деревни.Юзеф и Виктория Ульма, оба ревностных католика, уже признаны Израилем как "Праведники народов мира", которые пытались спасти евреев от гибели во время Холокоста Также в Марке есть музей, посвященный этой семье, а 24 марта дата их гибели стала днем памяти поляков, которые спасали или пытались спасти евреев во время немецкой оккупации. Тогда помощь евреям каралась казнью без суда и следствия.В воскресенье в церемонии беатификации в Марке приняли участие более 30 000 человек, включая делегацию из Израиля. Также присутствовал президент Польши Анджей Дуда вместе с лидером правящей партии Ярославом Качиньским и премьер-министром Матеушем Моравецким.*Беатификация — термин, который означает, что католическая церковь считает, что умерший попал на небо и может заступаться за людей, которые молятся в ее имя. Это ключевой шаг к возможному пути к святости в католической церкви.

Как отмечает Deutsche Welle, нынешняя беатификация является исключительной с точки зрения католической догматики, поскольку новорожденный седьмой ребенок супругов, частично появившийся на свет во время убийства своей матери, также будет беатифицирован, хотя был некрещен. Согласно сообщению ватиканского отдела по делам святых, ребенок прошел "крещение кровью", родившись "во время мученической смерти матери".



Обычным критерием беатификации есть совершение человеком чуда, но мученики освобождаются от этого требования.